東京奧運｜日本首相菅義偉決心明年照辨東奧：證明人類擊退了疫情

着手參與東京奧運籌備和延期工作的安倍晉三，於本月中辭去日本首相一職，由執政自民黨內閣官房長官菅義接任。他上任後其中一個首要工作便是接手籌辦東奧，他周五在聯合國大會錄影講話中表示，日本來年將會如期舉行東京奧運，以向世界證明人類已經擊退了疫情。

安倍晉三與國際奧委會今年三月宣佈，東奧因疫情延至明夏7月23日舉行，惟外屆憂慮奧運在疫情下舉行，仍有相當高的風險。上任半個月的首相官菅義就向外界保證，日本會如期舉辦奧運，並讓大家能夠安心參與賁，他說：「明年夏天，日本下定決心會舉辦東京奧運和殘奧會，以向世界證明人類已經擊退了疫情。我會繼續全力做好籌備工作，以讓大家能安全及安心地來到這個奧運。」

東京奧委會上周也確認，正為限制東奧入場人數進行磋商；而在東京2020董事會會議中，奧組委秘書長武藤敏郎也承認，他們將會簡化「50至60個」項目，以減低奧運成本和經費，而開幕儀式也會一切從簡，並取消接待奧委會成員的歡迎儀式。

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