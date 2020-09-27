歐洲桌球大師賽｜沙比4強淘汰梅菲 一哥卓林普無緣決賽

三屆世界冠軍沙比周六以局數6:3擊敗梅菲，打入在英國米爾頓凱恩斯舉行的歐洲桌球大師賽決賽，周日將與爆冷淘汰世界「一哥」卓林普的高特爭奪冠軍。

職業生涯贏得17個桌球排名賽冠軍的沙比，對上一次奪冠是2019年的蘇格蘭公開賽，周六他在歐洲大師賽4強面對另一英格蘭好手、2005年世界冠軍梅菲，在先後打出一棒86、65和78度之下，取得5:1的領先優勢。落後的梅菲雖然在第第七局打出一棒60度，並在連贏兩局下追至3:5，但沙比以67:21勝出第九局，終以6:3戰勝梅菲而晉身決賽。

至於世界排名53的39歲英格蘭球手高特，面對卓林普以43:73先輸一局，兩度追和後以62:52勝出第五局而反先。卓林普以一棒89度追成局數3:3後，高特連贏三局、包括第九局打出一cue破百的109度，以局數6:3淘汰卓林普。

周日的決賽採17局9勝制進行，冠軍得主可獲80,000鎊（約80萬港元）獎金。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！