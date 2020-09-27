英超｜兩挫紅軍都唔敢牙擦 阿迪達：我哋上季俾佢哋放甩43分

阿仙奴周一就會在英超聯賽，作賽火併利物浦。雖然繼上季尾在聯賽勇挫紅軍後，季前又於社區盾互射12碼擊敗對方，但阿仙奴領隊阿迪達直言兩軍實力仍然存在重大差距，兵工廠要重返爭標行列，就必須全季保持高水準演出。

阿迪達指，阿仙奴上季在聯賽榜被利物浦拋開43分，這個明顯的實力差距，不可能在短時間內收窄。「假如利物浦能夠保持上季的水準，我不知道在足球史上，是否曾經有人只花上短短幾個月，就能收復43分的差距。」阿迪達說。「你能夠做的事，就是改善表現與提升穩定性，若然他們稍稍失準，我們的距離便不會那麼大了。」

對於利物浦今季的後防演出有退步跡象，向來穩健的中堅華基爾雲迪積克亦接連犯錯，備受批評，阿迪達表示並未感到紅軍今季有所鬆懈。「我看不到利物浦有任何自滿的情況，無論在哪裏比賽，就算是領先2:0、3:0、4:0，他們都能夠保持一貫踢法，這絕對要歸功於教練團，成功創造了這種文化與精神。他們在每場比賽，每一分鐘都拚勁十足，能夠全季10個月一直保持這種水準，實在非常厲害。」

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