英超｜地標戰派膠累車仔失波 堤亞高施華獲林柏特力撐

車路士上周六在英超聯賽，於先失三球的情況下，作客驚險逼作西布朗3:3，領隊林柏特承認，球隊仍有很多地方需要改善。他同時亦力撐首次上陣便嚴重犯錯，連累車仔失掉第二球的新兵堤亞高施華，認為這位巴西中堅將為球隊帶來極大貢獻。

車路士今仗三個失球都是後防犯錯所致，首先是開賽後四分鐘，馬高斯阿朗素的頭槌傳球乏力，被西布朗前鋒馬圖斯佩雷拉截到，再傳予哥林羅賓遜射入。戰至25分鐘，堤亞高施華在後場失誤，被哥林羅賓遜搶走腳下球後，直接單刀殺入禁區後射入。2分鐘後，西布朗再靠一次角球機會，達尼爾科朗頂向後柱，無人看管的基爾巴特利輕鬆在門前再入一球，令車路士陷入落後三球的困局。

「你可以開很多次檢討會議，但如果一直繼續犯錯，也只會令自己陷於困境。我們上了重要的一課，由於缺少季前集訓時間，我們與新球員與在磨合之中，球隊的表現將會越來越好。」林柏特說。

對於堤亞高施華以隊長身份，首度為藍戰士上陣便犯下大錯，林柏特亦表示不會責怪這名36歲老將。「堤亞高施華將為我們作出重大貢獻，他在整個職業生涯的表現一向很好，我肯定他會坦然面對自己的失誤，大家都不會責怪他。當他的狀態逐漸提升之後，表現就會有所改善，其他隊員亦然。」

「我們接下來將有兩場大戰，包括對熱刺（英格蘭聯賽盃第四圈）及水晶宮（英超），我期望球隊會有更好的表現。」林柏特補充說。

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