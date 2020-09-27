意甲戰報｜最後3分鐘入2球 國際首戰4:3險勝費倫

國際米蘭周六在最後3分鐘取得2個入球，作客以4:3險勝費倫天拿，在意甲新球季首戰旗開得勝。

上季以1分之微屈居祖雲達斯之後而得意甲第2名的國際米蘭，今場作客費倫天拿開賽3分鐘便失守，基斯甸高亞美在門前接應邦拿雲杜拉助攻後射入空門，主隊領先1:0。不過，國際米蘭於上半場補時由拿達路馬天尼斯遠射破網而扳平，完半場雙方踢成1:1。

52分鐘，國際米蘭藉對方球員施捷連尼擺烏龍而超前成2:1，但5分鐘後，卡斯度維利便接應列貝利傳送後破網，為費倫天拿追平2:2。63分鐘，費倫天拿再度超前國際米蘭，列貝利妙傳費達歷高基艾沙，後者不負所託單刀射入，費倫領先3:2。

直到87分鐘，阿舒拉夫在禁區內右路交出助攻，盧卡古門前射入，為國際米蘭追平3:3。僅2分鐘後，國際米蘭獲得角球，阿歷斯山齊士接應隊友開出的角球後傳中，迪岩布斯奧頭槌頂入，助國際米蘭以4:3絕殺費倫天拿。

同日較早時候上演的意甲聯賽，拉素憑文路爾拿沙利及恩莫比尼分別於上、下半場士哥，作客以2:0戰勝卡利亞里，落後兩球的賓尼雲圖作客以3:2反勝森多利亞，阿特蘭大作客則以4:2擊敗拖連奴。

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