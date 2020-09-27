英超｜魯賓戴亞斯即將轉投曼城 告別戰與隊友深情擁抱

葡萄牙中堅魯賓戴亞斯即將轉投英超曼城，據悉轉會費為5,000萬。周六賓菲加主場對摩里倫斯賽事中，攻入一球的戴亞斯賽後和隊友深情擁抱，賽後他亦暗示自己即將離隊。

在周六的賽事中，23歲的魯賓戴亞斯戴上隊長臂章，20分鐘亦建功助球隊先開紀錄，最終球隊亦順利以2:0獲勝。賽後魯賓戴亞斯和隊友、教練一一深情擁抱作道別。

賽後戴亞斯表示：「這對於我來說是一個特別的時刻，我相信大家都知道原因。當然我為此感到開心，今場對我來說亦非常重要，攻入一球亦相當特別。我相信大家亦知道我為何會與雷哥斯達擁抱。」教練佐治捷西斯亦表示：「我可以肯定今仗是他在賓菲加的最後一場賽事，他亦是一名我們不想失去的球員。」

23歲的魯賓戴亞斯為賓菲加的青訓產品，為一隊上陣過137場攻入12球，他亦是葡萄牙國家隊成員。有指曼城提出以轉會費加上阿根廷中堅奧達文迪向賓菲加提出收購魯賓戴亞斯，預計交易將會在今周完成。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！