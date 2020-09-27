英超戰報｜艾格斯又士哥 聖人1:0小勝般尼今季開齋

「聖人」修咸頓周六在英超尾場憑丹尼艾格斯於比賽初段的入球一箭定江山，作客以1:0小勝般尼，取得今季首場勝利。

修咸頓今季在英超開季接連不敵水晶宮及熱刺，但上季在英超射手榜與奧巴美揚並列第二，只較以23個入球榮膺神射手的占美華迪少一球的丹尼艾格斯，在球隊上仗以2:5受挫熱刺之役取得兩個入球，今戰面對曾經效力的球隊般尼，這名英格蘭前鋒開賽5分鐘便接應查阿當斯的傳送後近射建功，「聖人」早早便領先1:0。17分鐘，查阿當斯近門施射高出，修咸頓錯過拉開比數的機會。

換邊後，主隊般尼有基斯活特於56分鐘破網，但因越位在先，入球無效。59分鐘，查理泰萊遠射被修咸頓門將阿歷士麥卡菲撲出，般尼始終未能追成平手。補時1分鐘，28歲的艾格斯在禁區內再度破網，惟因越位在先而入球無效，「聖人」結果小勝般尼1:0，今季在英超出賽三場首度報捷，在球隊揭幕戰不敵李斯特城的般尼則告兩連敗。

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