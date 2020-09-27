英超戰報｜班福特88分鐘一箭定江山 列斯聯作客小勝錫菲聯

周日英超頭場，錫菲聯主場迎戰列斯聯，列斯憑班福特88分鐘接應傳中頂彈地波破網，助球隊全取3分；而錫菲聯就開季三戰全敗。

賽前聯賽兩連敗的錫菲聯，因中堅艾根上仗領紅今仗需停賽，改由借將艾芬安柏度正選上陣；列斯聯就繼續以班福特伙拍希達哥斯達和積夏里遜攻堅。開賽初段，列斯聯在前場壓迫，右閘艾寧更扣過對手後禁區頂勁射，被對方門將蘭斯達爾撲出。

其後形勢落在主隊錫菲聯身上，17分鐘先有中場隆特史譚禁區接應直線射斜出界；29分鐘球隊左路傳中，麥哥迪克巧妙後腳傳給隆特史譚，後者禁區內起被列斯門將梅斯利亞神勇救出。其後佐治巴鐸克右路殺入禁區起腳施射，這位法國門將再一次作出關鍵撲救，雙方半場打成0:0。

換邊後，列斯聯繼續向前施壓，先有希達哥斯達角球彈高後左腳窩利被蘭斯達爾接實，其後班福特禁區內射近柱亦未能破網。61分鐘，史超活達拉斯接應長傳扭過門將後射門，可惜被基斯巴森門前解圍，終在88分鐘，積夏里遜左路傳中，班福特尾柱壓頂彈地破網，助列斯聯以1:0小勝對手，聯賽二連勝。

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