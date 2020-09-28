F1｜咸姆頓勢留平治車隊 3年新約總值達12億元

英國《每日郵報》周日報道，「黑帝」咸姆頓將跟其效力的平治車隊續約，新合約為期3年總值達1.2億鎊（約12億港元）。

今年35歲的咸姆頓在本賽季結束後便跟平治車隊約滿，而雙方一直未有公佈續約消息，令謠言滿天飛，甚至有傳這位六屆總冠軍會考慮改投紅牛或法拉利車隊。不過F1總經理巴恩（Ross Brawn）接受《每日郵報》訪問時透露，咸姆頓將跟平治車隊續約。

巴恩說：「眾所周知，平治車隊正跟咸姆頓進行商討，再續簽三年合約。」消息則指，新合約為期3年總值為1.2億鎊，即平均每年4,000萬鎊，金額跟他18年與平治車隊續約2年、連花紅每年4,000萬鎊相若。

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