NBA季後賽│視乎東決進度 總決賽最快香港時間10‧1開打

湖人周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，以117:107擊敗金塊，率先躋身總決賽，並將會與熱火及塞爾特人的勝方爭標，而今屆總決賽將於9月30日、即香港時間10月1日（周四），或者10月2日、即香港時間10月3日（周六）上午展開，開賽時間均為上午9時。

熱火目前在東岸決賽場數領先3:2，根據NBA最新公佈，若該隊在香港時間周一上午進行的第六回合勝出，總決賽就會於周四（10月1日）展開，但假如兩軍要以第七回合分勝負，湖人就要等到周六（10月3日）才登場。

按NBA公佈，如果東岸決賽不需進行第七場，總決賽會安排在香港時間10月1日展開，賽程安排如下︰

場數 日期 時間 主隊

第1場 10月1日 9:00am 湖人

第2場 10月3日 9:00am 湖人

第3場 10月5日 7:30am 熱火

第4場 10月7日 9:00am 熱火

*第5場 10月10日 9:00am 湖人

*第6場 10月12日 7:30am 熱火

*第7場 10月14日 9:00am 湖人

如東岸決賽要進行第七戰，總決賽秩序安排如下︰

場數 日期 時間 主隊

第1場 10月3日 9:00am 湖人

第2場 10月5日 7:30am 湖人

第3場 10月7日 9:00am 塞爾特人/熱火

第4場 10月10日 9:00am 塞爾特人/熱火

*第5場 10月12日 7:30am 湖人

*第6場 10月14日 9:00am 塞爾特人/熱火

*第7場 10月17日 9:00am 湖人

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