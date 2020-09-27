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NBA季後賽│視乎東決進度 總決賽最快香港時間10‧1開打

51分鐘前

湖人周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，以117:107擊敗金塊，率先躋身總決賽，並將會與熱火及塞爾特人的勝方爭標，而今屆總決賽將於9月30日、即香港時間10月1日（周四），或者10月2日、即香港時間10月3日（周六）上午展開，開賽時間均為上午9時。

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熱火目前在東岸決賽場數領先3:2，根據NBA最新公佈，若該隊在香港時間周一上午進行的第六回合勝出，總決賽就會於周四（10月1日）展開，但假如兩軍要以第七回合分勝負，湖人就要等到周六（10月3日）才登場。

按NBA公佈，如果東岸決賽不需進行第七場，總決賽會安排在香港時間10月1日展開，賽程安排如下︰

場數　　日期　　　時間　　　主隊

第1場　10月1日　　9:00am　湖人

第2場　10月3日　　9:00am　湖人

第3場　10月5日　　7:30am　熱火

第4場　10月7日　　9:00am　熱火

*第5場　10月10日　9:00am　湖人

*第6場　10月12日　7:30am　熱火

*第7場　10月14日　9:00am　湖人

如東岸決賽要進行第七戰，總決賽秩序安排如下︰

場數　　日期　　　時間　　　主隊

第1場　10月3日　　9:00am　湖人

第2場　10月5日　　7:30am　湖人

第3場　10月7日　　9:00am　塞爾特人/熱火

第4場　10月10日　9:00am　塞爾特人/熱火

*第5場　10月12日　7:30am　湖人

*第6場　10月14日　9:00am　塞爾特人/熱火

*第7場　10月17日　9:00am　湖人

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