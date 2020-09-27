英超｜「利雲」李察利臣各建一功 愛華頓小勝水晶宮坐榜首

周六英超上演榜首大戰，愛華頓作客鬥水晶宮，結果「拖肥」憑卡維特利雲和李察利臣各建一功，以2:1小勝對手，開季三戰全勝位榜首。

賽前兩隊同樣在聯賽兩戰全勝，愛華頓今仗沿用上兩場的正選11人，開賽10分鐘就先開記錄，占士洛迪古斯向前交給後上的史密斯高文，後者橫傳入禁區，卡維特利雲第一時間撞射入網，這位英格蘭前鋒攻入今季聯賽第6個入球。26分鐘，水晶宮一次右路角球機會，安祖斯唐辛開給遠柱的高耶迪一頂入網，助球隊追成平手。

今仗雙方節奏非常明快，3分鐘後， 李察利臣禁區右路傳中，皮球省中水晶宮守將祖爾禾特的手臂，球證經VAR查證後認為禾特的手接住身體未有伸展，未有判罰12碼。本以為逃過一劫的祖爾禾特37分鐘再一次手球，今次球證經VAR後判12碼，李察利臣主射一射破網，拖肥半場以2:1領先。

換邊後，水晶宮希望可以用高空攻勢和死球戰術收復失地，64分鐘死球機會，高耶迪頂中柱，錯失追平的機會。其後愛華頓收後防守讓水晶宮有更多進攻機會，其後他們換入比利時前鋒賓迪基和巴舒亞伊加強攻力，可惜亦無法改寫戰局，最終愛華頓以2:1獲勝，開季三戰全勝。此外，合計2場英聯盃勝仗，拖肥是是繼1938年後首次開季五連勝。

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