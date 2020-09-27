足總盃｜力爭三冠王首關 東方周一大球場硬撼富力

力爭「三冠王」的東方龍獅在周一下午三時於香港大球場上演的足總盃決賽，乘聯賽復賽連勝的強勢，誓破兵源相當緊張的富力，爭取自13/14球季後再度奪取這項淘汰盃賽錦標。

老牌球會東方經過三個未有錦標落袋的失望球季後，今季銳意增兵，除在聯賽領先，還打入足總盃及銀牌決賽，周一先與特權會球富力爭足總盃，勝出可取得明年亞洲球會賽參賽席位，而下周五在旺角場上演的銀牌決賽鬥理文。

東方在今屆足總盃，初賽先以8:2淘汰標準流浪，八強以2:0擊敗傑志，準決賽以5:0力挫香港飛馬殺入決賽，硬撼正與該隊爭聯賽錦標的富力。雖然季中從傑志轉會的費蘭度未能上陣，但還有鄭璟昊及唐道碧等季中轉會球員可落場，配合本身人腳已算充裕的班底，在如此緊密的程賽，兵源調動佔到相當優勢。

事實上，東方在復賽先以2:1挫死敵傑志，上仗一球小勝冠忠南區，教練李志堅表示面對頻密的復賽賽程，部份球員難免出現疲態，同時需要為足總盃決賽準備，無論如何連勝後出戰足總盃是有助提升球員信心。

守門員葉鴻輝表示決賽對任何對手也不易應付，而盃賽決賽受很好多因素，如球員壓力所影響，而今季爭冠軍其中一個主要目標，現在首要是做好恢復，至於戰術交給教練作部署。復賽交出三記助攻的利馬表示：「季初斷斷續續受傷患困擾，但隨着賽事受疫情而停擺，令我有更充裕時間去處理傷患。復賽後自身狀態正逐步攀升，能連番交出助攻固然高興，但目前要做的是專注訓練，爭取上陣機會及協助球隊衝擊各項錦標！」東方今季與富力兩度碰頭，聯賽首循環作客大勝4:0，而銀牌四強再大勝5:3，對賽往績佔優。

全力爭取隊史首項錦標的富力，在今屆足總盃首圈輪空，在八強4:0淘汰愉園，繼而於準決賽憑互射12碼淘汰和富大埔。不過，這支富豪球會復賽受不同因素影響，表現不似預期，復賽首戰遭南區逼和2:2，上仗以5:2擊敗愉園，但同時曝露球隊在港腳梁諾恆離隊後，防守力似乎有點下跌的問題。另外，徐宏傑等新兵未能上陣，兵源相對較緊張，新加盟的羅港威上場受傷，此戰缺陣，杜度又未能在此盃賽上陣，料謝家強將返回中堅位置，與羅拔圖合組中路防線，而防中古拿也會重回正選名單。主教練楊正光表示復賽首戰失分後，上場大勝，有助提升球員信心及士氣，當然對手東方實力強勁，兵源上較富力有優勢。

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