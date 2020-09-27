NBA季後賽｜第10度打入總決賽 勒邦占士成NBA第4人

勒邦占士周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合攻入38分，搶下16個籃板球及交出10次助攻，包括在關鍵的第四節獨得16分，協助湖人以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1，相隔10年後再次打入NBA總決賽。他亦是歷來第四位能否10度躋身NBA總決賽的球員。

一心重返爭標行列的傳統勁旅湖人，於18年成功邀得勒邦占士來投，可惜他在加盟後首季受到傷患困擾，令紫金兵團未能擺脫連續多年無緣晉級季後賽的厄運。他們在去年再以恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等多名潛質優厚的新星，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis），結果成功重返總決賽舞台。

「隊友要求我帶大家回到總決賽，我的責任就事在球場上執行正確的戰術，協助球隊贏波。我們隊中有部份球員從未打入過總決賽，所以我負起了這個責任。我的肩膀很闊，可以負起很多重擔，但我的鬥志更加頑強。」占士賽後說。

連同今季在內，出道17年的占士已成功打入10屆NBA總決賽，與名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）並列第3位，僅次於「指環王」羅素（Bill Russell）與他的塞爾特人隊友森鍾斯（Sam Jones）。不過若論奪冠次數，占士就顯然不及幾位前輩。

NBA出戰總決賽次數紀錄

第1位：羅素（12次/11冠）

第2位：森鍾斯（11次/10冠）

第3位：渣巴（10次/6冠）

第3位：勒邦占士（10次/3冠）*

註：只列前3位，有＊都未計今屆總決賽成績