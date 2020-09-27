配套不足：北上參戰唯一出路？

香港聯賽僅屬業餘，發展備受掣肘，因此有球迷提倡借鑑ABL和台灣新成立的P.League+，甲一鋪路邁向全面職業化。不過職業聯賽開資極鉅，本地籃壇商業價值本已不高，加上缺乏配套，球員出路窄，全面職業化舉步為艱；羅善行則建議集中資源，組一支精英港聯隊參與外地聯賽，以此提升籃圈水平。

職業聯賽如ABL以商業娛樂模式運作，球迷異口同聲齊指ABL如同另一層次的觀賽體驗，亦彷彿瞥見香港聯賽轉型的學習楷模。但羅善行認為難度極高，「錢」乃最大問題。即使是甲一的半職業球隊如南華、滿貫，惟兩隊每年班費亦動輒過千萬，有份帶領乙組球隊的羅善行形容班主似善長仁翁，「要付幾十萬租場請外援住酒店，是老闆自掏腰包拿出來。」除金錢外，羅善行亦認為球員出路窄，業界推動職業化時不能忽視未來配套，否則會賠上年輕球員的未來，「職業化是好，但退役後怎維生，香港能開這麼多教練班？球員會否成為推動球壇的犧牲品？」

地大人多如台灣亦僅得四支職業隊，甲一短期內全面職業化機會極微，但羅善行認為可參考以往香港飛龍出戰CBA的例子，創立一支港聯出戰如CBA等聯賽，以啟德體育園為主場，爭取政府撥款與民間合資支持，讓精英球員衝出香港，「純講籃球，最近舞台就是CBA，我們能有一隊參加，整件事就不同了，香港老闆絕對有人贊成，球迷投入程度都相差很遠，香港40萬人支持一隊，試想像打CBA球隊時主場情緒有多高漲震撼。」