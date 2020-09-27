英超攻略｜巴利未踢得要靠孫興民 撐熱刺小勝喜鵲

熱刺周日在英超主場迎接紐卡素，熱刺近況回勇各項賽事取得三連勝，不過對手「喜鵲」狀態亦佳，剛在上周英聯盃狂數低組別球隊晉級。尚未完成組軍的熱刺戰力並不強過紐卡素太多，預計今場戰況膠着，博熱刺小勝一球，敲「讓球主客和」[-1]「和局」。（球賽編號：星期日37；now621台今日9:00pm直播）

熱刺首戰0:1不敵愛華頓後反彈，連同歐霸盃外圍賽在內收穫三連勝，當中上輪英超在落後的劣勢下，以5:2反勝主場的修咸頓，當中孫興民更取得「大四喜」，而四個入球的助攻都來自最後「埋齋」的哈利卡尼，賽後互笠高帽讚對方。

不過，熱刺能大勝與「聖人」下半場無法吸取教訓將防線不斷壓前有關係，但也見主隊過於倚賴這兩位核心，就連上周中歐霸盃贏北馬其頓的舒肯迪捷3:1，也靠這兩人建功，其他球員暫時仍未上力。球隊後防仍有不少漏洞，開季四仗全部都有失球。況且，萬眾期待剛回巢的加里夫巴利因傷鐵定缺陣，左閘新兵利古朗亦上陣成疑，部份位置還未執妥。

紐卡素目前在英超1勝1負，上輪主場慘吞白禮頓三蛋，到上周三英聯盃回勇以7:0大炒英乙摩甘比晉級，不少副選球員如祖連頓及米基爾阿米朗都藉入球建立信心。喜鵲陣中傷兵較多，作客熱刺始終是一場「四六波」，熱刺「僅熟」賠率分頭不俗，直取[-1]「和局」。

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