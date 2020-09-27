德甲｜開季兩連敗失11球 史浩克04怒炒「高普好友」大衞華拿

德甲球會史浩克04開鑼戰以0:8慘敗予拜仁慕尼黑後，上周六第二輪德甲主場迎戰雲達不來梅，史浩克04在落後三球的情況下，才於補時階段靠射手馬克烏夫破蛋輸1:3，開季兩連敗兼失11球之餘，跨季已錄得18場不勝。最終史浩克04周日於官網宣佈，正式辭退主帥大衞華拿，兩名助教Christoph Buhler及Frank Frohling同告離隊。

史浩克04的體育總監施耐德（Jochen Schneider），在官網解釋相關決定：「我們都希望球隊與大衞華拿一起會有進步，很不幸的是，我們在開季頭兩場賽事，看不到正面的表現及結果。因此我們決定重新開始，雖然比賽結果令人失望，但這不是一個容易的決定，我想多謝大衞華拿及其團隊，一直想辦法讓史浩克重返正軌。」

史浩克04續指，將會在數天內公佈繼任人選。現年48歲的大衞華拿，曾於2011年至2015年擔任多蒙特二隊主帥，是時任多蒙特教練高普的好友，不過其執教生涯戰績與高普相差甚遠，2015年執教哈特斯菲爾德後，雖然帶領該隊曾升上英超，但兩季後隨即降班；及後大衞華拿回到德甲，執教多蒙特的同市對手史浩克04，19年季初雖然有一段蜜月期，但踏入2020年1月中旬後，球隊連續18場不勝，最終大衞華拿難逃下馬命運。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！