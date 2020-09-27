周日英超焦點大戰，有曼城主場迎戰李斯特城。曼城雖有包括兩名中鋒在內多名球員受傷缺陣，但出色進攻球員依然不乏，加上奇雲迪布尼傷勢無大礙可候命，可望延續開季各項賽事兩連勝的不俗狀態，在對手身上取得入球。李城火力亦強，聯賽2戰全勝共入7球，兩軍有望上演入球騷 ，可敲「入球大細」[3.5球]的「大」。

文：港生

曼城在英超開鑼戰作客以3:1擊敗狼隊，當中上季榮獲PFA英格蘭球員先生的迪布尼交出1射1傳，盡顯功架。他在上周四英聯盃賽事後備上陣卻受傷，但情況無大礙今場可候命成數極高。領隊哥迪奧拿在上場英聯盃收起部份主力派出多名年輕球員上陣，以2:1擊敗般尼茅夫晉級。當中菲爾科頓攻入致勝球，開季兩仗連續建功，似乎已沒受冰島「約炮」是非影響，今仗有望繼續擔正。

一隊僅13人狀態十足

曼城陣中多員缺陣，根度簡和拿樸迪確診武漢肺炎，祖奧簡斯路和貝拿度施華仍在養傷，而上季尾已受傷的阿古路預計要休戰多兩個月，另一中鋒「耶穌仔」加比爾捷西斯在上場英超雖踢足全場，但日前檢驗後證實傷勢不輕，需要缺陣約三星期，英媒一度估計曼城一隊只有13名狀態十足的球員供哥帥選用。不過，藍月前場仍不乏進攻好手，包括史達寧、馬列斯以及新兵費倫托利斯，配合迪布尼這位上季英超助攻王，藍月今仗的攻力仍強。

對賽方面，上季曼城雙殺李城，曾在主場以3:1擊敗對手。事實上，雙方近三次在伊蒂哈德航空球場交手，有2次的總入球都在4球或以上，今仗可再敲入球「大」。

李城進攻點遍地開花

另一邊廂，李城在新季英超成績甚佳，球隊雖剛在上周英聯盃不敵阿仙奴出局，但聯賽方面則開季兩戰全勝，分別以3:0及4:2大勝西布朗與般尼。首兩場客串中堅的防守中場尼迪迪大腿拉傷要做手術，最少休戰12周，幸好莊尼伊雲斯停賽期滿復出，不過領隊羅渣士記者會上表示這位北愛爾蘭中堅只有八成狀態，或成李城防線的隱憂。

李城進攻遍地開花，今季已有五名球員取得聯賽入球，當中包括占美華迪、哈維班尼斯、丹尼斯普拉特、占士祖斯甸和新兵卡斯泰尼。上季季尾受傷的占士麥迪臣，頭兩場聯賽雖因狀態不足先列後備，但此子上場英聯盃已正選上陣，今仗很大機會再獲正選，有利於李城前場的創造力。