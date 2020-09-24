F1｜黑帝有望平舒密加91冠紀錄 車神之子歡迎：老竇話紀錄就係攞嚟破

F1俄羅斯站周六完成排位賽，結果平治車隊的「黑帝」咸姆頓再搶得桿位，只要他在周日正賽封王，便能追平「車神」舒密加累積的91個分站冠軍紀錄。對於父親的紀錄即將被打破，「車神之子」米克舒密加就表示歡迎，還憶起爸爸往日經常說「紀錄就是用來打破」。米克周六亦贏出F2俄羅斯站的Feature Race冠軍，目前更在F2車手榜力壓群雄，努力進軍F1。

「德國車神」舒密加在F1的17年職業生涯破天荒拿下91個分站冠軍，紀錄一直無人能夠打破，直至咸姆頓出現，舒密加的紀錄終有機會改寫。只要咸姆頓在周日俄羅斯站主賽事封王，職涯贏得的分站冠軍將累積至91個，追平舒密加的紀錄。而現時21歲的米克在F2努力比賽，他也讚揚咸姆頓的成就，更歡迎他打破父親的紀錄：「我爸爸經常說一句話，他指『紀錄就是要被打破的』，這是車壇裏每一個人的目標，我認為咸姆頓是個非常、非常厲害的車手。」現時在F1車手榜大幅領先的黑帝，已是六個總冠軍得主，距離追平舒密加的七個F1總冠軍又近了一步。

同時，作為車神之子的米克也繼續在F2努力打拼，周六剛贏得F2俄羅斯站Feature Race賽事的他，是法拉利青年車手學院的成員之一，目前他在F2車手榜以186分佔據榜首，2021年很大機會能獲得F1一席位。他更表示，若自己能夠升上F1，也會以打破咸姆頓的紀錄作為目標，他：「紀錄就是用來打破的，我們對此（咸姆頓追平紀錄）感到很高興，他在這項運動很有影響力。接下來我的目標，若我能來到F1的話３，我想就是打破他（紀錄）吧。」

舒密加2013年在阿爾卑斯山滑雪時遇到嚴重意外，頭部撞石重創後昏迷，有報道指他至今仍未甦醒，也有消息稱他後來已經甦醒，但說話困難及有癱瘓的危機。

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