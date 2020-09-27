中超｜戴偉浚半場被換 深圳不敵蘇寧無緣爭標

中超A組最後一輪小組賽今午上演，深圳佳兆業以0:1不敵下半場十人應戰的江蘇蘇寧，深圳中場戴偉浚正選上陣未有建樹，半場被換走。深圳敗陣後只排A組第五，無緣出線爭冠組。

今季中超分兩階段舉行，16隊球隊被編入兩個賽區作戰，爭取前四晉級爭冠組。位處大連賽區的深圳佳兆業賽前13輪得17分排第五，落後第四位的上海申花一分，如欲出線，今仗對排第三的江蘇蘇寧可謂許勝不許敗。戴偉浚今仗正選上陣，不過他表現未見突出，江蘇戰至27分鐘更鐘靠特謝拉12碼先開紀錄。下半場戴偉浚即被換走，雖然江蘇球員楊博宇下半場中段被逐離場，但深圳未能扳平，敗陣而回；另一邊廂上海申花以2:0擊敗河南建業，力壓深圳排第四。

另外，賽前肯定未能出線爭冠組的廣州富力與山東魯能互交白卷，效力富力的港將陳俊樂傷癒列後備，未有出場。

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