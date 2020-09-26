NBA季後賽｜金塊出局無憾 謝美梅禮巨星級演出來季巨星級收入

湖人成為西岸冠軍，亦意味金塊在今屆季後賽神奇之旅告一段落。兩次由場數1:3絕境逆轉晉級，金塊雖出局仍贏盡掌聲，控衞謝美梅禮（Jamal Murray）在整個季後賽打出巨星級表現，上陣19場累積攻下504分刷新球會紀錄；來季梅禮進入去年簽訂的五年新約，坐擁平均每年約3,400萬美元（約2.7億港元）薪酬，其表現絕對配得起這巨星級收入。

梅禮在季後賽化身得分王，首圈與爵士激戰，便與對手米曹（Donovan Mitchell）輪流開火，二人先後成為NBA史上在單一季後賽系列賽裏兩度取得單場至少50分的球員，前者在季後賽總計上陣19場場均26.5分，除了是金塊隊史在單一季季後賽累積得分最高球員，其投射命中率高達50.5%，當中三分球達45.3%，遠近位置對他爭取得分無甚分別。

梅禮幾乎場場打足，累計723分鐘是今屆季後賽上陣時間最多的球員，更要命是征戰連連下身上早已傷痕累累，右膝等多處受傷，戰至西決G5表現稍回落全場僅得系列賽最低的19分。梅禮在賽後說：「金塊一直都是不被看好的一隊，但經歷了一次非常精采的季後賽之旅。我身上傷患不少，但我享受在這狀態下奮戰的過程，討厭輸波的感覺。」

加入NBA完成第4季，金塊早已視梅禮為球隊核心，去年與他簽下五年新約，據報總值達1.7億美元，結束今季年薪約400萬美元的新人合約後，在20/21球季年薪將大幅增加至2,925萬美元，以他在今季季後賽的演出，仍是物有所值。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！