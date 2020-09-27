從事體育傳媒工作十多年，說來見笑，有些看似簡單的事情，還是搞來搞去都搞不懂 － 例如香港大球場（圖）的準確容納人數。

官方說法，坐滿就是40,000人。可是多年來每次球場爆棚，主辦單位公佈的入場人數都不盡相同；可能是門票售罄但有人缺席，又或許是安全理由而不開放全部座位，人數不一，卻同稱爆棚，故此報道之時，避重就輕；有時不談實際人數，或簡單一句「約四萬名球迷坐爆大球場」帶過就好，通常亦不會有人斟酌。

先轉轉話題。行文前幾小時，我在拿着電話看新聞。疫情之下的日常，時近中午，總有「消息」傳出當天新增確診數字，各大傳媒亦樂於推播；突然看到一句，「消息指本港新增約兩宗新冠肺炎確診」。如此句式，看似沒有問題，卻又有種說不出的奇怪；多看幾次，就知問題出於那個「約」字。

何時用「大約」、「大概」？其一，在於不清楚實際數字之時，如上文大球場的例子；其二，是寫一個較大而又不算太重要的數字，為免累贅，就取約數。地球約有76億人、某富豪財產近三百億、伍家謙收藏約七百對球鞋，等等。除非需要交代特別意思，否則寫成「地球有七十六億五千九百九十三萬七千四百二十一人」，過於冗長，意義亦不大。

一般來說，「大約」之後就不會跟隨準確數字。約就是約數，如大約後面附加精準數字，則大約就不成立，沒有人會寫成「地球大約有七十六億五千九百九十三萬七千四百二十一人」的，文氣不通。那為何會變成「約兩宗」肺炎確診？主要原因，大概就是怕錯報惹投訴。疫情瞬息萬變，「消息」亦未必準確，萬一與最終數字不符，就有誤報之嫌。入行之初，有前輩「教路」，若想避免麻煩，除非把握十足，否則盡量不寫實數；398人就寫做「接近四百人」、501隻貓寫成「有超過五百隻貓」、32,000元現金寫作「大約三萬元」。大約、超過、接近、外加一句「消息指」，似是尚方寶劍，自保良方。自保當然沒有錯，但「不出錯」與「準確」之間，其實是有點距離的；為求不出錯而棄基本文法而不顧，似乎就有點本末倒置了。從今以後，一就一，二就二吧。

伍家謙

多媒體工作者

周日見報