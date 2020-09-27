NBA季後賽｜LBJ末段大爆發 AD：佢話自己搞掂

湖人周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1，率先殺入總決賽。勒邦占士（LeBron James）今仗獨得38分，包括在第四節攻入16分。安東尼戴維斯（Anthony Davis）賽後透露，LBJ在關鍵時間挺身而出，吩咐隊友看他表演，湖人能夠成功晉級，完全是這個35歲老將的功勞。

「占士跟我們說這是他的表演時間，金塊在第三節末段追得我們很緊，大概只是落後兩分。我們並未能如願在第三節拉開戰局，第四節的開局表現又欠佳，於是他便接管了比賽。他告訴我們這是他的時間，告訴我這是他的時間，於是所有人都讓開了，由他主宰球賽，是他一手帶領我們出線的。」安東尼戴維斯說。

「他向來都有這種能力，能夠運用正確的戰術，準確地閱讀球賽。今仗他決定強攻籃底，再自行上籃或分球，每一個決定都相當明智，是他帶領我們來到這裏的。」AD續說。除了全場得到38分外，LBJ今仗還搶下了16個籃板球及交出10次助攻，在今屆季後賽第四次交出「三雙」佳績。

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