意甲攻略：祖記攻力滿瀉勢斬「馬」

周日意甲重頭大戰，羅馬主場迎戰衞冕的祖雲達斯，上季失落前四的羅馬今夏大換班，「開咧」戰更因派出不合資格球員上陣被判輸0:3，球隊上下「立立亂」。反觀祖雲達斯今季有名將派路出任主帥，首戰改踢3-5-2即以3:0完勝森多利亞，今仗祖記作客讓平/半照捧上盤。（球賽編號：星期日79；now638、有線654、662及無綫myTV Super 301台明日2:45am直播）

上季祖雲達斯雖締造意甲九連霸，不過沙利領軍下暮氣沉沉，特別中場欠缺創造及推進能力。有見及此，祖記今夏不但以老將比真歷，向巴塞隆拿換入巴西24歲中場艾法美路，另還購入22歲美國中場韋斯頓麥堅尼，後者首戰表現對辦，派路還安排艾朗藍斯任攻中成功交出一記助攻，20歲瑞典新星古路施夫斯基亦「地標戰」入波，綜觀祖記首戰比上季踢得更有活力。祖記在日前再由西甲馬德里體育會借用前鋒艾華路莫拉達，自2016年後再加盟；加上保羅戴巴拿復出，進攻力滿瀉。

羅馬今夏放走多名主力費奧倫斯、高拉洛夫、辛基斯安達；射手迪斯高喊走不成。另一邊廂多名攻擊主力尼高路辛尼奧路、柏洛迪、柏斯托尼皆受傷下，最終1:1賽和對手，但賽後被發現派出未在一隊註冊的阿馬度迪亞華拉上陣，結果被判輸0:3，今仗縱佔主場之利亦難以看好。

文：尊嘉