西甲戰報｜皇馬3:2力克10人貝迪斯 VAR再受爭議

衞冕的皇家馬德里周六憑沙治奧拉莫斯在比賽尾段射入12碼，作客以3:2力克10人應戰的貝迪斯，今季在西甲取得首捷，但視像助理球證（VAR）再度惹來爭議。

今場比賽，皇馬開賽僅2分鐘已經有賓施馬的入球因越位在先而無效。14分鐘，賓施馬交山助攻，費達歷高華維迪於門前射入，皇馬領先1:0。不過，主場的貝迪斯於35分鐘由簡拿利斯接應隊友開出角球後，傳交禁區內的艾沙文迪頂入而追成1:1。2分鐘後，威廉卡維奴便接應費基亞左路回傳，於禁區內射成2:1，完半場貝迪斯亦以此比數領先。

皇馬在換邊後3分鐘便藉貝迪斯後衞擺烏龍而扳平。當時賓施馬接應隊友傳球後於門前施射，艾馬臣艾巴里斯杜出腳試圖解但擺烏龍，VAR亦有介入，確認賓施馬在過程中沒有越位。戰至67分，由巴塞借用的巴西後衞艾馬臣侵犯盧卡祖域，經VAR確認後領紅被逐，貝迪斯少踢一人。

69分鐘，沙治奧拉莫斯主射罰球僅僅貼柱出界，威廉卡維奴其後在禁區外遠射則被皇馬門將泰拔高圖爾斯化解。到了82分鐘，球證在翻看VAR一段長時間後判定貝迪斯後衞馬斯巴查犯手球，皇馬獲12碼並由拉莫斯操刀射入而奠定3:2的勝局。不過，馬斯巴查是在馬約萊爾力壓下失平衡而伸出手臂，判決因而引起爭議。

皇馬今季在西甲首戰以0:0悶和皇家蘇斯達，周六戰勝貝迪斯後以2戰得4分暫列聯賽第五位。巴塞隆拿、馬德里體育會及西維爾由於8月仍在出戰歐洲賽事，首兩輪西甲獲延遲進行，三隊都會在周日才進行今季西甲首戰。

周六西甲戰果

艾拉維斯 0:0 基達菲

華倫西亞 1:1 侯爾斯卡

艾爾切 0:3 皇家蘇斯達

貝迪斯 2:3 皇家馬德里

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