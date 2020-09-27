菁英盃｜19/20球季首冠誕生 傑志3:1挫南區封王

疫情下、2019/20球季首個冠軍誕生，傑志在「菁」銳盡出下，周日在將軍澳運動場上演的菁英盃決賽，以3:1擊敗冠忠南區，相隔一季後再次贏得菁英盃。

傑志今仗正選派出四位U22球員，名單上的本地球員除郭劍橋、陳晉一及于楊，其餘均為傑志青訓球員；至於南區則有教練兼球員列文正選領軍，球員不足下，名單僅有16人。

雖然傑志派出多位小將，但有較多優勢，4分鐘先有羅梓駿禁區頂起腳僅柱邊出界；兩分鐘後，改踢中鋒的安永佳禁區頂射地波未能威脅南門守門員蔡子濤。

戰至35分鐘，蔡子濤失誤，傑志翼鋒陳晉一在禁區被陳凱柏侵犯，球證判罰12碼，安永佳主射入網，傑志領先1:0。完半場前一分鐘，南區右路罰球，由陳凱柏開出，比圖遠柱頂入，南區追成1:1完半場。

南區易邊後取回主動，但幾次突擊未能攻破傑志防線。戰至65分鐘，羅梓駿右傳中，南區解圍不遠，陳晉一無人看管下起腳被蔡子濤擋出，但倒戈的蘇沙冷靜射入，傑志領先2:1。加上巴拉克在75分鐘射入罰球，傑志最終以3:1擊敗南區，重奪菁英盃；南區則第三度決賽落敗，仍未能取得隊史首冠。

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