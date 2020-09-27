NBA季後賽｜LBJ末節入16分淘「金」湖人相隔10年再闖總決賽

湖人周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，藉着勒邦占士（LeBron James）貢獻「三雙」，攻入38分，搶下16個籃板球及交出10次助攻，包括在關鍵的第四節獨得16分，最終以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1，繼2010年之後再次打入總決賽。LBJ亦是NBA史上第四位能夠10度打入總決賽的球員。

開賽初段未有太大優勢的湖人在第二節發力，並憑着中段一波12:2的攻勢，半場領先61:51。金塊在換邊後傾力反撲，並藉謝美梅禮（Jamal Murray）在第三節尚餘11秒之際射入兩個罰球，追成84:84平手。不過，安東尼戴維斯（Anthony Davis）在這一節結束前1秒射入關鍵三分球，協助湖人頂住金塊的氣勢，帶着三分優勢進行最後一節比賽。

金塊在第四節初段仍然窮追不捨，但占士在關鍵時刻再顯「大帝」風範，單節攻入個人今場38分中的16分，最終帶領湖人贏117:107，自10年後再次殺入NBA總決賽，並將與熱火及塞爾特人的勝方爭標。這是LBJ歷來第10次贏得分岸冠軍，他之前在總決賽系列賽的戰績為3勝6負。

除了占士光芒四射之外，AD今仗亦有出色表現，他全場16投8中，包括射入兩個關鍵三分球，合共得到27分、5個籃板球及3次助攻。金塊方面，祖傑（Nikola Jokic）與J格蘭（Jerami Grant）各有20分進賬，謝美梅禮亦有19分，可惜未能再次上演絕地反勝的奇蹟。

「我們自季初開始已戰勝了許多困難，令我知道任務仍未完成。（稱霸西岸）感覺很好，但我們仍要再贏四場比賽。」安東尼戴維斯說。

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