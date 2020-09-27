德甲戰報｜多蒙特爆冷輸波 萊比錫遭利華古遜逼和

周六德甲有多場賽事同時上演，其中多蒙特作客挑戰奧格斯堡，全場多蒙特佔盡優勢，控球率高達七成，不過最終卻以0:2爆冷落敗；至於RB萊比錫同樣遭利華古遜逼和1:1，兩隊齊齊在第二輪失分。

作客的多蒙特今場精銳盡出，艾寧夏蘭特、查頓辛祖、祖迪比寧咸等年輕進攻好手全數在陣，而且開賽初段就已經獲得機會，韋素在禁區外抽射，可惜被對方門將撲出。久攻不下的多蒙特更於40分鐘先行失守，被對方烏度卡凱接應罰球在門前頂入，令多蒙特半場落後0:1。

換邊後多蒙特再遭受打擊，54分鐘被卡利古尼單刀射破路文貝基的十指關。落後2球的多蒙特極力反撲，曉姆斯在85分鐘禁區內射門又被擋出，隨後1分鐘後在禁區內跌倒，可惜球證未有理會，最終多蒙特以0:2落敗。

同日另一場，RB萊比錫作客利華古遜。萊比錫在14分鐘靠中場科斯貝治先開紀錄，不過6分鐘後利華古遜有中場迪米亞巴爾追成平手，換邊後兩隊互無紀錄，最終打成1:1平手。

其他德甲十點場賽果

比勒費爾德1:0科隆（半場0:0）

緬恩斯1:4史特加（半場1:1）

慕遜加柏1:1柏林聯（半場0:0）

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