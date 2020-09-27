曼聯險勝｜射入紅魔歷來第10,000球 拉舒福特建里程碑

曼聯周六在英超作客以3:2險勝白禮頓之役，拉舒福特射成2:1的一球是球會歷來各項賽事的第10,000球，寫下重要里程碑。

根據曼聯官網，這支曾20次奪得英格蘭頂級聯賽冠軍的球隊，2019/20球季在領隊蘇斯克查帶領下取得了112球，安東尼馬迪爾以個人單季最多的23球成為隊內入球最多球員，今季開始時的隊史入球總數為9,994球。

隨着雲迪碧克在今季首戰對水晶宮取得加盟曼聯的「地標」入球，以及球隊於英格蘭聯盃作客對盧頓射入三球，今場對白禮頓曼聯藉李維士鄧克擺烏龍而追平1:1後，下半場由拉舒福特射成2:1球便成為了隊史的第10,000個入球。

曼聯10,000球里程碑紀錄︰

第1,000球︰端布爾 對保頓 26/01/1907

第2,000球︰法蘭巴臣 對阿士東維拉 02/10/1926

第3,000球︰積路尼 對米杜士堡 02/05/1949

第4,000球︰維奧列 對伯明翰 07/12/1957

第5,000球︰佐治貝斯 對韋斯咸 06/05/1967

第6,000球︰麥萊爾 對史篤城 29/09/1979

第7,000球︰簡察斯基 對修咸頓 16/04/1992

第8,000球︰蘇斯克查 對列斯聯 27/10/2001

第9,000球︰朗尼 對韋斯咸 28/08/2010

第10,000球︰拉舒福特 對白禮頓 26/09/2020

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