漢堡網賽｜險勝加連晉身決賽 薛斯柏斯爭今年第二冠

薛斯柏斯周六在打足三盤後以2:1淘汰泥地專家加連，晉身漢堡網球公開賽決賽，將與5號種籽俄羅斯的魯布列夫爭奪冠軍。

世界排名第六的希臘好手薛斯柏斯是本賽2號種籽，周六在4強賽開9山了12個「Ace」，以7:5、3;6和6:3力克今年贏得兩個泥地賽冠軍的智利球手加連，阻止了後者打入個人今年第三個泥地賽決賽。而22歲的薛斯柏斯躋身漢堡公開賽決賽，可見他已從較早前在美國公開賽第3圈出局，以及上周在他今年參加的首個泥地賽、意大利公開賽「一輪遊」中復原。

薛斯柏斯的決賽對手，是同為22歲的魯布列夫。這名世界排名14的球手只花了85分鐘，便直落兩盤以6:4和6:2淘汰挪威的魯迪，打入職業生涯第三個泥地賽決賽。

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