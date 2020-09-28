英超｜魯迪格被貶為車仔第五中堅 韋斯咸有意借入互相拯救

德國中堅魯迪格今季仍未為車路士上陣過，似乎已經不在林柏特的計劃之中。另一支倫敦球隊韋斯咸就有意借入這位27歲的中堅，希望可為球隊後防加強實力。

上季作為球隊正選中堅的魯迪格，今季卻成為球隊的第五中堅，在領隊林柏特心中的位置更是有青訓產品湯姆利之後。今季這位德國中堅仍未為車路士上陣過，就連英聯盃賽事同樣不入大軍名單。

有指27歲的魯迪格亦考慮外借或離隊，以獲得更多的上陣時間確保入選來年歐國盃決賽周的名單。而韋斯咸今季先後引進基斯史摩寧和洛賀丁失敗，他們亦希望可以借入魯迪格，讓他成為球隊的正選中堅。

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