蘋足全場：塔圖爆seed 綠軍滅「火」絕處逢生

上周五NBA季後賽東岸決賽第五回合，處於出局邊緣的塞爾特人絕處逢生，新星塔圖（Jayson Tatum）今戰貢獻31分、10籃板及6助攻，當中他於第3節獨取17分扭轉了局勢，加上J布朗（Jaylen Brown）亦貢獻28分及8籃板之下，協助綠軍最後以121:108擊敗熱火，總場數追成2:3，他們於周日第六戰繼續不容有失。

賽前落後場數1:3的塞爾特人，今場再輸的話便要執包袱離開，惟他們在賽事初段就被熱火壓着打，首兩節更曾被拉開雙位分差，上半場落後熱火51:58。不過，絕境逼出了最強的塔圖，換邊後他帶領綠軍打出一波20:3攻勢，當中他個人獨取了17分，球隊第3節得分為41:25大幅壓倒熱火，也創下綠軍今個季後賽單節最高得分，他們進入第4節前已反超92:83。

綠軍末節未給予熱火反吸的機會，J布朗此節挺身而出攻入12分，一度為綠軍拉開最多19分的差距。儘管上仗成熱火贏波功臣的希路（Tyler Herro）試圖力挽狂瀾，但最後也無阻綠軍以13分反勝，把系列賽帶入第六場。塔圖賽後形容，球隊在絕境仍然未有放棄：「過去幾天我沒怎麼睡，落後1:3的局面不是好玩的事情，但我們不是試着要連贏三場，而是要一場一場贏回來，我只想給自己一個機會。」第六回合將在香港時間周一進行。

文：華弟