菁英盃｜決賽12人出自傑志青訓 朱志光：摑醒很多人

傑志積極發展青訓，但其足球學院培訓出的球員卻少有上陣機會。今次傑志再奪菁英盃，名單上有八名U22球員，當中七人有落場，非U22球員當中也有四人出自傑志青訓，主教練朱志光表示：「相信摑醒了很多人。」

今次是傑志第二次贏得菁英盃，兩年前擊敗大埔捧盃的那一次，決賽只有巴拉克、畢頓及史雲斯頓三位小將。今日再次捧盃，是展示傑志青訓成果的機會，名單上球員絕大部份來自傑志青訓學院，朱志光表示：「今次自己和球會都有點感觸，陣上好多球員都由傑志訓練，包括陳晉一。有人說陳晉一由友會訓練，但他最黃金、最成熟的發展期就在傑志。」朱sir期望有更多傑志青訓產品可以在港超聯站隱陣腳，甚至成為港足主力。

被問到近年傑志常被批評小將缺上陣機會，朱志光表示：「好多人質疑傑志，早幾年已被我們摑醒了。不是年青就有條件，未準備好就上陣，可能害了球員。」重執傑志教鞭僅三仗就捧盃，朱sir就謙稱一切是球員功勞，教練只是輔助。

當選賽事最佳球員的陳晉一則感謝教練團信任，他說：「正選相當年輕，教練團給予很大信心。今季是自己第二季，上季球隊兩冠，但自己沒有落場。今日感覺不同，分組賽踢足八場，決賽表現亦好，成為最佳球員，感覺寧舍不同。」

整個菁英盃都表現不俗的南區翼衞陳凱柏賽後就表示：「球隊發揮其實不錯，當然有很多要改善的地方。」他認為自己魯莽上半場領黃，令防守有顧忌，他又指：「球隊賽前爭勝心很大，但可能落到場有點緊張。」

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