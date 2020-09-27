F1俄羅斯站｜咸姆頓犯規被罰 隊友保達斯贏得第9場F1勝仗

周日F1俄羅斯站，排頭位出賽的「黑帝」咸姆頓因犯規被加罰10秒，最終只以第三名過終點，無法在今站追平「車神」舒密加累積的91次分站冠軍紀錄。其隊友保達斯勝出今站，而紅牛的韋特本得第二，咸姆頓雖力追，結果只能以第三名完成比賽。

賽事第一圈已發生意外，結果印度力量的史杜爾的和麥拿侖的辛斯Jr.要退出比賽，賽會更要出動安全車。甫開賽便一直領先的咸美頓，比賽重新開始後卻被指因前往起步線時，於非指定區練起步，被賽會加罰兩次5秒即共10秒，回到維修站「服刑」後再返回賽道時，更一度跌至11位，而他的隊友保達斯，則升上第一位。

之後咸姆頓急起直追，更追上至第三位。可惜保達斯始終領先太多，最終順利以1小時34分00秒364勝出，而今場更是他F1生涯第九場勝利。紅牛的韋特本得第二，咸姆頓得第三。賽後咸姆頓不願多談被罰10秒的事，他說：「這不重要，因為比賽已結束。我拿到分數，然後繼續比賽。」

今站成績

第1位：保達斯/平治（1小時34分00秒364）

第2位：韋特本/紅牛（慢7秒729）

第3位：咸姆頓/平治（慢22秒729）

車手榜

第1位：咸姆頓/平治（205分）

第2位：保達斯/平治（161分）

第3位：韋特本/紅牛（128分）

車隊榜

第1位：平治（366分）

第2位：紅牛（192分）

第3位：麥拿侖（106分）

註：只列前3 資料來源：f1.com

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