英超｜艾簡達拿艾利臣幾日冇跟操 對阿仙奴上陣成疑

衞冕的利物浦將於周一英超主場迎戰阿仙奴。紅軍隊長佐敦軒達臣今仗因傷缺陣下，本來是今季重點收購，中場堤亞高艾簡達拿首次正選披甲的好機會，不過他與另一主力，門將艾利臣比加在過去數天皆未能正常參加球隊操練，未確定能否在今仗候命。

英媒暫未有透露艾簡達拿與艾利臣的實際傷情，指紅軍領隊高普正密切留意二人的情況，待周一確定他們能否上陣。一旦艾利臣未能把關，門將位置會由副選阿祖安卡斯迪路頂上。中場方面人手則較緊絀，隊長佐敦軒達臣已肯定因傷缺陣，本是艾簡達拿首次為紅軍正選披甲的好機會，如後者最終不能上陣，除了韋拿杜姆與拿比基達外，在中堅祖高美斯已傷癒可望候命的情況下，上輪串演中堅的法賓奴泰華利斯亦可獲「解放」，另外小將居迪斯鍾斯亦有機會在周一比賽亮相。

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