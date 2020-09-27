英超｜老婆外家麻煩多 巴利長住倫敦唔返鄉下

由西甲皇家馬德里借用予英超熱刺的加里夫巴利，以為重返英超便會事事順利，似乎大錯特錯。據英國《太陽報》報道，巴利太太艾瑪（Emma）外家有很多麻煩事兼負面消息纏身，令巴利他們大感頭痛。為免麻煩，巴利重返英超後也只留在倫敦而不會返回家鄉卡迪夫。

《太陽報》指問題是出自艾瑪的表姊迪詠（Epiphany Dring）。本身是無上裝模特兒的迪詠在2016年，不知為何會跟毒販扯上關係，還遺失了毒販的行李袋，而袋內有現金、毒品和珠寶。消息人士說：「毒販暫時按兵不動，但事件仍未解決，他們不會接受有金錢損失，現在只是在等待時機，所以巴利和艾瑪才會遠離他們。」加上艾瑪的父親曾入獄，其他家庭成員則牽涉入家庭暴力案件，令已在上年結婚並育有三名兒女的巴利夫婦，連想在家鄉舉行結婚慶祝派對也不敢。

雖然說巴利一家暫不會回卡迪夫，但始終是家鄉，還是有剪不斷的關係。話說巴利在卡迪夫市中心經營一間名為「11號」的酒吧，不過巴利重返熱刺並改穿9號球衣後，酒吧隨即宣佈將改名為「9號（NINES）酒吧」。

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