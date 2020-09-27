英超戰報｜VAR再成主角 紐卡素97分鐘獲12碼1:1逼和熱刺

熱刺周日主場迎戰紐卡素，雖有盧卡斯莫拉上半場先開紀錄，但補時階段艾歷迪亞禁區內犯手球，球證翻查VAR後判罰12碼，紐卡素由哥林威爾遜主射破網追成1:1，最終雙方各得一分。

今仗加里夫巴利因傷未有進入比賽大軍只能做座上客，而另一新兵利古朗就先列備。熱刺4分鐘在禁區頂獲罰球，盧施素主射被門將卡爾達路撲出不遠，哈利卡尼的補射亦被這位英格蘭門將回身救出。6分鐘後，哈利卡尼接應傳中飛頂，再一次被卡爾達路化險為夷。終在25分鐘，卡尼左路傳中，尾柱的盧卡斯莫拉快腳射入，助球隊1:0領先。其後孫興民兩次禁區外的射門先後中柱及中楣未能拉開紀錄，熱刺半場領先1:0。

換邊後，摩連奴收起孫興民換入貝雲積，紐卡素一度控制形勢，但始終未能製造具威脅的埋門，其後哈利卡尼和盧施素的射門亦未能射破今仗表現不俗的卡爾達路。一路未能拉開優勢的熱刺，在補時階段防守罰球時，艾歷迪亞跳起時犯手球，VAR先查證紐卡素球員有否越位，決定未有越位後判罰熱刺12碼，哥林威爾遜主射追成1:1，領隊摩連奴一怒之下直接離開球場回更衣室，最終雙方打成1:1，但賽後熱刺一眾職球員對球證判決非常不滿，球證更出示紅牌，本以為是隊長哈利卡尼投訴過激領紅，但其後英媒證實領紅為熱刺的龍門訓練員紐奴山度士。

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