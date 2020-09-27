英超戰報｜車路士後防犯錯頻頻 作客2:3不敵西布朗

周六英超賽事，今夏簽入7名新兵的車路士再次遭受打擊，作客西布朗後防犯錯頻頻，在上半場更落後0:3。半場後車路士變陣後連追兩球，可惜最終仍然要以2:3落敗，聯賽遭遇兩連敗，至於西布朗就取得今季聯賽首場勝仗。

周中英聯盃正選上陣的堤亞高施華，今場繼續擔正之餘更戴上隊長臂章，與刑滿復出的安達斯基斯坦臣把守防線。前線上林柏特就派上德國雙子迪姆華拿與夏維斯，夥拍譚美阿巴謙與美臣蒙特兩位英格蘭球員合作攻堅。另外最近頻頻犯錯的阿列沙巴拿加則坐在後備席上，由英聯盃表現出色的韋利卡巴尼路把守最後一關。

不過開賽4分鐘，車路士就先失守，馬高斯阿朗素回傳失誤，哥林羅賓遜在禁區左側射穿卡巴尼路十指關，助西布朗早早領先1:0。隨後車路士有兩次追和機會，可惜華拿與阿巴謙無法把握住。戰至25分鐘，堤亞高施華在後場失誤，被哥林羅賓遜搶走腳下球後直接單刀殺入禁區後射入；2分鐘後，西布朗再靠一次角球機會，達尼爾科朗頂向後柱，基爾巴特利輕鬆撞射再入一球，半場車路士落後至0:3。

換邊後車路士領隊林柏特連換兩人，務求收復失地，終於在55分鐘收到成效，美臣蒙特在禁區外轟出一記世界波，助車路士追成3:1。戰至70分鐘，夏維斯與赫臣奧杜爾一次撞牆，後者在禁區內射成3:2。及後兩隊再無紀錄，車路士作客以2:3不敵西布朗，在聯賽遭遇兩連敗。

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