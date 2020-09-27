英超●不斷更新｜曼城傷「鋒」馬列斯入波 曼城1:0領先李城

曼城1:0李斯特城

4分鐘，曼城角球左路傳中，李城守將占士祖斯甸解圍不遠，馬列斯禁區內右腳勁射破網，助主隊領先1:0。

曼城0:0李斯特城

上半場開波！

曼城正選陣容（4-3-3）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：基爾獲加、艾利加西亞、尼敦阿基、班捷文文迪

中場：奇雲迪布尼、費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪

前鋒：馬列斯、史達寧、菲爾科頓

李斯特城正選陣容（4-5-1）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：占士祖斯甸、蘇恩古、莊尼伊雲斯、卡斯泰尼

中場：丹尼斯普拉特、南柏斯文迪、泰利文斯、艾馬迪、哈維班尼斯

前鋒：占美華迪

周日英超焦點大戰，曼城主場迎戰李斯特城，主隊今仗兩大射手阿古路及加比爾捷西斯受傷，加上球隊早前有不少球員如拿樸迪、馬列斯、根度簡等確診武漢肺炎，英媒估計曼城一隊或只有13名狀態十足的球員，供領隊哥迪奧拿選用，預計今仗曼城將大跌無鋒陣，翼鋒史達寧及球隊核心奇雲迪布尼，將支撐起曼城今仗的攻擊線，但一向防線不穩的曼城，仍要小心以占美華迪為首的李城反擊。

曼城 vs 李斯特城 now621台 今晚11:30pm直播

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