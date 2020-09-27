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英超●不斷更新｜曼城傷「鋒」馬列斯入波 曼城1:0領先李城

8分鐘前
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Riyad Mahrez of Manchester City scores his sides first goal during the Premier League match between Manchester City and Leicester City at Etihad Stadium on September 27, 2020 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

曼城1:0李斯特城

4分鐘，曼城角球左路傳中，李城守將占士祖斯甸解圍不遠，馬列斯禁區內右腳勁射破網，助主隊領先1:0。

曼城0:0李斯特城

上半場開波！

曼城正選陣容（4-3-3）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：基爾獲加、艾利加西亞、尼敦阿基、班捷文文迪

中場：奇雲迪布尼、費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪

前鋒：馬列斯、史達寧、菲爾科頓

李斯特城正選陣容（4-5-1）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：占士祖斯甸、蘇恩古、莊尼伊雲斯、卡斯泰尼

中場：丹尼斯普拉特、南柏斯文迪、泰利文斯、艾馬迪、哈維班尼斯

前鋒：占美華迪

周日英超焦點大戰，曼城主場迎戰李斯特城，主隊今仗兩大射手阿古路及加比爾捷西斯受傷，加上球隊早前有不少球員如拿樸迪、馬列斯、根度簡等確診武漢肺炎，英媒估計曼城一隊或只有13名狀態十足的球員，供領隊哥迪奧拿選用，預計今仗曼城將大跌無鋒陣，翼鋒史達寧及球隊核心奇雲迪布尼，將支撐起曼城今仗的攻擊線，但一向防線不穩的曼城，仍要小心以占美華迪為首的李城反擊。

曼城 vs 李斯特城 now621台 今晚11:30pm直播

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