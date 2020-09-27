NBA季後賽 │ 湖人第32度殺入總決賽 魔術手：占士兌現咗承諾

湖人在西岸決賽以場數4:1淘汰金塊，相隔10年再次打入NBA總決賽。紫金兵團名宿魔術手莊遜（Magic Johnson）就透露，在18年以籃球營運總裁身份簽入占士時，對方已向他保證會領軍殺入總決賽，如今總算兌現了承諾。

「勒邦簽約加盟湖人時曾對我們說，會帶領我們重返總決賽，他已兌現自己的承諾了。」莊遜透過Twitter表示。

受到傷患影響，占士上季一共錯過了27場常規賽，湖人亦連續六季無緣晉級季後賽，魔術手莊遜更在對拓荒者的球季煞科戰前突然辭職。不過，LBJ今季擺脫傷患，加上得到安東尼戴維斯（Anthony Davis）加盟襄助，終於成功領軍重返總決賽。

湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）亦讚揚Magic為球會復興打下良好基礎。「Magic，你鋪好了路，引領我們回到這裏，再次成為西岸冠軍！沒有你，我們絕對做不到，但我們仍要繼續努力！」她在Twitter寫道。

湖人已經32次打入總決賽，在NBA史上排名第一，次數更剛巧是第二位塞爾特人（21次）與第三位勇士（11次）的總和，而他們只要贏下今屆總冠軍，就可追平綠軍的17次奪冠紀錄。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！