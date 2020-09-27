法國公開賽│巴黎度39歲生日 細威：冇諗過到咁嘅年紀仲打緊波

繼續爭取個人第24項大滿貫女單錦標的莎蓮娜，周六正式踏入39歲，她直言從未想過自己到了這個年紀，仍然會在職業網球壇征戰。

根據WTA的紀錄，莎蓮娜在現役球手當中，年齡僅次於41歲的匈牙利球手艾恩，以及其40歲胞姊威廉絲，但她目前的世界排名仍然高踞第9位，絕對不容小覷。「細威」在法網首圈將會遇上另一位美國球手姬絲迪安，她在賽前表示，想不到自己到了39歲還會繼續打球。

莎蓮娜說：「老實說，我從沒想過到了這個年紀還會繼續比賽。我的意思是，雖然我看起來也不像39歲，但是的（我已39歲了）。我仍然感到樂趣，不知何時才會停下來。當我覺得是時候完結，就會停下來。但我敢以性命擔保，我沒想過到了39歲還會打球。」

「總括來說，我是一個樂觀與快樂的人，你應該為生命每個時刻感到興奮，因為你不會知道這會否是最後一刻。」莎蓮娜續道。

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