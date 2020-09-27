英超｜蘇B認為判決冇錯：手球係完場前發生嘛！

周六曼聯戲劇性以3:2擊敗白禮頓全取3分，但球證在完場後翻查VAR再改判12碼給曼聯，雖然球例列明球證做法合理，但在賽後依然引起起廣泛討論。不過，曼聯領隊蘇斯克查賽後表示支持球證，並認為判決沒有問題，指對手的確是在完場前犯手球。

曼聯今場在95分鐘被對手蘇利馬治頂成2:2，但曼聯隨後把握最後機會搏到一次角球機會，哈利馬古尼頂球時，更頂中馬奧比的手，但球證當時未有留意，直接吹哨子示意完場，但曼聯球員隨即上前投訴認為對方手球，此時球證亦收到VAR團隊的通知，其後球證決定前往回放區看片段，最終判白禮頓手球輸12碼，波基斯費南迪斯亦冷靜射入，助球隊3:2戲劇絕殺。

賽後不少人對於球證的判罰有意見，認為球證已經決定完結比賽，應該無須在翻看VAR及判12碼給曼聯，但有人認為手球的確在完場前發生，而VAR亦發揮用處協助球證作出適當的判決，球例上亦列明可以這樣做。而領隊蘇B則表示：「這個12碼當然不時賽後的12碼，因為對方的手球的確發生在完場前，球證亦做出了正確的事情。」

此外，他亦指今次的絕殺對於球隊非常重要：「球隊已經很長時間未有絕殺獲勝，對上一次已經可能是歐聯對巴黎聖日耳門了。上季我們太多和局了，絕殺是我們球會的傳統，以前的曼聯亦經常這樣做，今次我們絕殺獲勝，我感到非常高興。

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