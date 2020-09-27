錯失良機：年獲千萬入不敷支？

籃壇發展舉步維艱，籃總為最高管治機構成眾矢之的，每年收取政府過千萬資助卻無甚作為；另邊廂於籃總角度，總會以推廣普及運動為目標，每年舉辦超過7,000場比賽難有額外資源發展。羅善行亦透露約10年前籃總本有機會管理中山紀念公園體育館，惟當年籃總擔心未能自負盈虧，錯失良機。

有網民翻查資料，發現籃總每年獲康文署資助超過1,000萬港元，金額屬各總會前列，然而籃圈卻未見長足進步，球迷阿健直指總會以業餘為名「hea做」，「當你自稱業餘水平時，就有好多事可以避免受責難，因為我只是一個業餘水平，不用對外負責。」站在籃總角度，羅善行則指正是業餘二字限制非牟利的籃總發展，總會負責普及籃球而非推廣商業化，而且每年比賽眾多、開支大，政府資助僅能維持總會基本營運，「其實政府支持的金額只夠基本職員數量，總會請人遠超預算，只是靠營運比賽收益支薪，現在總會都面臨財政危機。」他以總會早前曾討論動用發展基金批予教練應急為例，他指公帑實報實銷，事事要撰寫計劃書申請，未能靈活運用，「我們舉辦私營、公營比賽超過7,000場，成本是剛剛好。想用發展基金舉辦大型賽事，又要寫信申請和報價，我們談傾過可否拿來給教練用，原來不可行。」

場地不足亦困擾籃壇多年，香港除紅館外沒有其他適合舉辦國際賽的球場，申請專用場館一事只聞樓梯響，羅善行透露10年前政府有意批出中山公園體育館予籃總，但當年因財政問題未有接受。他又指物色場地建籃球大樓多年，惟遭政府屢次拒絕（見附表），即使有地卻只批短租，「籃總有齊方案計劃書，但卻沒地適合，有地都只是肯租給我們三年，測量一年、投標半年、興建兩年，起完都隨時被收回。」