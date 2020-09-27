英超｜耶穌仔受傷鬧前鋒荒 曼城進攻要靠晒翼鋒兵團

阿古路復出無期，曼城在賽前再收到壞消息，代替前者不二之選的巴西鋒將「耶穌仔」加比爾捷西斯，因小腿受傷至少休戰三星期，令藍月一隊沒有正宗中鋒可用。不過曼城陣中仍有不少可翼可鋒的進攻球員供哥帥選用，「無鋒陣」亦一向是其拿手好戲。哥帥亦另有絕招在必要時使用，名將之後、17歲小將中鋒李安戴納正在等待英超「地標戰」來臨。

哥帥由執教巴塞隆拿、拜仁慕尼黑到曼城，傳統中鋒都並非是他排陣上必需角色，掌握盡量高的控球比率，短傳入滲進入對手腹地取得埋門機會，才是他的拿手好戲。目前曼城受傷病打擊，多名中前場球員未能候命，幸而尚未到哥帥無兵可用的困境，史達寧、馬列斯、菲爾科頓及新兵費倫托利斯都可望在今仗被委以重任，其中史達寧自哥帥加盟後進攻能力大幅提升，以往常被抨擊只得速度卻欠把握能力，如今經常殺入最前線取得不少入球。

除了翼鋒群外，在上周四英聯盃險勝般尼茅夫一役，首次代表曼城一隊上陣的17歲前鋒李安戴納先開紀錄，預計亦會在今場候命。身高已達1米86的李安戴納，是昔日史篤城著名「手榴彈」戴納的兒子，前者在英聯盃粉墨登場後，有望迎來英超「地標戰」。哥帥說：「我會視乎情況看是否需要起用李安。」

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