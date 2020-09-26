火辣戰果：球證鳴笛後查VAR　 紅魔收禮首勝

上周六英超頭場曼聯作客白禮頓出現戲劇性賽果，主隊五次中楣及中柱，曼聯先失守下一度反超前，最終在完場鳴笛後經球證檢視VAR下獲12碼，以3:2反勝對手，驚險地取得新球季首勝。

曼聯上半場為受壓的一方，白禮頓上半場就有三次射門中柱不入。及後曼聯策動反擊，拉舒福特禁區內橫傳，格連活特在禁區內破網，但福仔越位在先，入球被判無效。

40分鐘，蘭普堤殺入禁區被波基斯費南迪斯（B費）絆倒，球證直指12碼，前鋒馬奧比操刀射入替主隊先開紀錄。三分鐘後，曼聯左路罰球機會，B費傳給尾柱的尼曼查馬迪，後者橫傳到門前令對方李維士鄧克擺烏龍，雙方半場打成1:1。

換邊後兩分鐘，艾朗干洛尼左路壓入禁區，與保羅普巴接觸後禁區內倒地，球證再次判罰12碼，但翻查VAR後推翻判罰。52分鐘曼聯再次食「詐糊」，福仔禁區內接應傳中撞射破網，但VAR指他越位在先；三分鐘後紅魔策動反擊，福仔推入禁區後破網，曼聯反超前2:1。

今仗白禮頓認真欠運，蘇利馬治60分鐘左路射遠柱再次中柱彈出，其後左腳勁射亦中楣。補時最後一分鐘，蘇利馬治終接應傳中頂成2:2。紅魔最後一個角球攻勢完結後，原本球證已吹完場，但VAR指馬奧比手球，球證翻查VAR後判罰12碼，B費在球賽100分鐘操刀射入，曼聯以3:2絕殺對手，贏得今季英超首勝。

文：港生