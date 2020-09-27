NBA季後賽 ｜ 10年前總決賽經典黃綠對決 拜恩險勝KG皮雅斯

湖人周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，最終以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1，繼2010年之後再次打入總決賽，將遇上熱火對塞爾特人勝方。如果東岸最後是由綠衫軍勝出的話，2020年總決賽更會是2010年決賽「翻版」。當時湖人是由已故巨星拜恩（Kobe Bryant）領軍，陣中有加素（Pau Gasol）及奧當（Lamar Odom）等球員，與塞爾特人激戰7場後以場數4:3險勝成功衞冕，贏得湖人至目前最後一次總冠軍。

10年總決賽由湖人對塞爾特人，也是2隊3年內第2次在決賽碰頭。塞爾特人08年以場數4:2擊敗湖人，到10年時，皮雅斯（Paul Pierce）、加尼特（Kevin Garnett、KG）和雷阿倫（Ray Allen）三大巨頭仍效力綠衫軍，但藉拜恩在7場決賽平均取得28.6分和3.9次助攻，加上加素平均也取得雙雙18.6分和11.6個籃板球，湖人贏得第16次最冠軍，而拜恩也當選總決賽最有價值球員（FMVP）。

有份參與10年NBA決賽的球員，除了拜恩已逝世，以及加素未正式宣佈退休外，絕大部份都已退休，只餘下朗度（Rajon Rondo）還在比賽，而當時效力塞爾特人的他，現在則成為湖人的後備控球後衞。

至於湖人塞爾特人間怨恨有多深，或許可從昔日綠衫軍隊長皮雅斯，至今還頗頗向占士發炮而得到證明。皮雅斯上周五就在電視節目中說：「現在的球員都害怕占士，但我的時代跟現在不一樣，我們不害怕占士，但現在的傢伙不同。我可以見到，占士令他們感到害怕。」

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