保達斯封王　黑帝追車神要等等

【F1 俄羅斯站】【綜合俄羅斯外電】周日F1俄羅斯站，排頭位出賽的「黑帝」咸姆頓因犯規被加罰10秒，最終只以第三名過終點，無法在今站追平「車神」舒密加累積的91次分站冠軍紀錄。其隊友保達斯勝出今站，而紅牛的韋特本得第二，咸姆頓雖力追，結果只能以第三名完成比賽。

賽事第一圈已發生意外，結果印度力量的史杜爾和麥拿侖的辛斯Jr.要退出比賽，賽會更要出動安全車。甫開賽便一直領先的咸姆頓，比賽重新開始時卻被指因在前往起步線時，在非指定區起步違規，被賽會加罰兩次5秒即共10秒，回到維修站「服刑」後再返回賽道時，更一度跌至11位，而他的隊友保達斯則升上第一。

之後咸姆頓急起直追，更追上至第三位。可惜保達斯始終領先太多，最終順利以1小時34分00秒364勝出。紅牛的韋特本得第二，咸姆頓得第三。賽後咸姆頓不願多談被罰10秒的事，他說：「這不重要，因為比賽已結束。我拿到分數，然後繼續比賽。」

另外，英國《每日郵報》周日報道，咸姆頓將跟其效力的平治車隊續約，新合約為期3年總值達1.2億鎊（約12億港元）。F1總經理巴恩接受訪問時透露，咸姆頓將跟平治車隊續約。他說：「眾所周知，平治車隊正跟咸姆頓進行商討，再續簽三年合約。」消息則指，新合約為期3年總值為1.2億鎊，即平均每年4,000萬鎊，每年薪水跟他2018年與平治車隊續約2年時相若。