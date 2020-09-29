足總盃決賽｜5千萬班費又失一盃 富力歸咎賽程辛苦

班費達5千萬港元的富力今午在足總盃決賽兩球不敵東方龍獅，連同銀牌及菁英盃，季內已連失三盃，而主教練楊正光今日賽後表示，上周五在聯賽對愉園，相隔兩日便踢決賽，對球員來說，這樣的賽程是比較辛苦。

上季爭聯賽冠軍，功虧一簣，今季捲土重來，該在港上市的國內地產商再豪使5千萬元班費的商業隊，季前豪言錦標大小通吃，可是季內受制於由李志堅帶領的東方，首循環聯賽主場吞東方四蛋，銀牌負3:5，今日決賽兩球落敗，未能首嚐冠軍滋味，也少了一個爭取出戰明年亞洲球會賽的機會，而聯賽更加不容有失。

富力主教練楊正光賽後表示，三日前才在聯賽戰畢愉園，相隔只有兩日便踢足總盃決賽，賽程對球員來說是比較辛苦。他說:「球隊此戰放棄一貫主攻踢法，改踢以4-1-4-1陣式，上半場踢得防守點，到下半場作出調動加強進攻，奈何埋門質素成勝負關鍵；餘下將全力爭聯賽，而決賽輸波後，未來幾天操練將集中調節員心理。」

富力周四在聯賽硬撼傑志，勝負影響爭標形勢，而盧均宜認為賽程影響球員體能，下半場無以為繼，是決賽落敗的關鍵，

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