足總盃決賽｜一頭一腳挫富力 東方相隔三季再捧盃

力爭三冠的東方龍獅今午在香港大球場上演的足總盃靠原籍巴西的中堅基頓頭槌先開紀錄，加上艾華頓勁射得手，以2:0擊敗富力，相隔三季終有盃落袋，並先取明年亞洲球會賽席位，爭三冠先過第一關。

對上一次捧盃已是15/16球季的東方此戰變陣，翟廷峯改踼右後衛，以針對富力翼鋒伊高沙托尼，而黃梓浩擔任左後衛，另外，港腳進攻中場黃威終在決賽復出，以支援三巴西箭頭。力爭出戰港超以來首項錦標的特權球會富力此戰有守門員周煜辰及隊長羅拔圖復出，但就收起進攻主力林志堅，改踢4-1-4-1陣式，老將盧圴宜續踢中場，並採取一個主守踼法應戰。

開賽初段，東方佔優，但要到19分鐘始出現首次埋門。東方辛祖左路傳交後上的迪高，這名巴西中場第一時間撞射高出。兩分鐘後，東方中場黃威傳辛祖再傳中，迪高接應射被富力守門員周煜辰擋出。富力捱打至29分鐘，伊高沙托尼禁區頂主射罰球，東方守門員葉鴻輝拍出。34分鐘，東方快馬艾華頓右路施射，富力守門員周煜辰接球甩手，而兩隊上半場互無紀錄。

易邊後，東方只花4分鐘便由黃威右路開出角球，基頓近柱跳頂入網，東方領先1：0。富力失守後，隨即換入林志堅加強攻力。64分鐘，富力先有盧均宜施射被東方守門員葉鴻輝擋出，輾轉林柱機前場搶截成功，在禁區頂射勁射稍欠角度被沒收。富力中場古拿在78分鐘禁區未能成功解圍，造就機會給艾華頓順勢抽射死角入網，助東方奠定2：0勝局，自13/14球季後重奪足總盃，亦是李志堅今季轉到東方執教首冠，下月2日與理文爭銀牌，而東方目前在聯賽榜領先。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！