足總盃決賽｜擁躉上山捧場 葉鴻輝：冠軍送離世東方球迷

港超聯受武漢肺炎疫情影響，復賽賽事閉門進行，球迷未能現場觀戰，今日東方龍獅對富力的足總盃決賽，估計有十多名熱情的東方擁躉，相約到大球場南看台的山上為球隊打氣，離遠助威。東方守門員葉鴻輝賽後將足總盃送給日前離世的東方球迷。

數十年前，好些在大球場上演的重要賽事是一票難求，球迷未有門票又想現場觀戰，只有行到大球場南看台後面的山上離遠觀戰，而今季港超聯受疫情影響。復賽繼續閉門舉行，有球球迷甘願行到山上離遠為搖旗為球隊打氣。

葉鴻輝後表示，球隊今年先奪足總盃冠軍恴義特別大，因為已經有三季未有錦標，今日捧足總盃非常開心，而捧盃可增強球隊爭聯賽及銀牌的信心。

他說：「復賽閉門進行，但有球迷在山上觀戰，支持我們，好多謝他們支持，好難得才可復賽，亦好珍惜每場比賽；這幾日有位東方球迷離開了我們，賽前想將這個冠軍送給他，好高興我們做到，希望他在另一個世界好好生活。」

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