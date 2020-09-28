英超 │ 今季英超12碼判罰激增3倍 新手球規例惹爭議 對家領隊都為摩佬呼冤

今輪英超未踢完，入球多12碼亦多。曼聯、愛華頓和熱刺在過去周六及周日的賽事中，就出現3個直接影響賽果的極刑。事實上，今季英超在VAR和新手球規例下，似乎12碼的判罰亦有增加趨勢，截至周日比賽為止，今季英超上演了26場聯賽共出現20球12碼，平均每場0.77球；在19/20球季全季380場比賽共判罰91球12碼，平均每場只有0.24球。

周日英超熱刺對紐卡素的賽事中，因為艾歷迪亞的手球，令球隊在比賽尾段輸12碼，痛失兩分。賽後受惠方的喜鵲領隊布魯士亦為熱刺抱不平，認為新的手球規例正在破壞英超足球的觀賞性。

今季英超在手球的規例作改動，由必須是蓄意手球有判罰，改為只要球員手部「不自然」地擴張導致手球都有機會判罰。今場艾歷迪亞在背住皮球的情況下犯手球，球證翻查VAR後亦判罰12碼，最終雙方1:1打成平手。摩佬今場痛失兩分外，半場被換走孫興民更證實大腿拉傷，要休戰一段時間。

今場手球的判罰在賽後惹來爭議，評述員兼前利物浦守將加歷查亦指新的手球規例正在破壞足球，連喜鵲領隊布魯士賽後表示：「今年的VAR和手球規例根本荒謬。我不認為當時迪亞看到足球，今天我們雖然成為得益者，但在這個規例下我們總有一天會受害。」

新例下，似乎不論在任何情況下只要防守一方有門將以外的球員在禁區手部觸球，便一律有殺錯冇放過被判極刑。如此一來，會否衍生出新的「邪道進攻」方式，射門不一定要瞄準對手門框，射中對方守將手部也可以。

在英超時代，單季最多12碼次數紀錄是09/10以及16/17球季，該兩季都總共出現106次12碼判罰，場均只是0.28次。不過，根據英國《BBC》的統計，上季英超只有19次12碼，是源自犯手球而判罰，遠低於上季西甲的48次及意甲的57次，因此亦有支持者指今季收緊判罰手球的定義，只是更加公平公正的做法。

近3季英超12碼判罰

2020/21球季*

比賽：26場

12碼：20次

場均：0.77次

*截至27/09比賽

2019/20球季

比賽：380場

12碼：91次

場均：0.24次

2018/19球季

比賽：380場

12碼：103次

場均：0.27次

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